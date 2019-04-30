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На МКС возникли проблемы с электроснабжением

На МКС возникли проблемы с электроснабжением

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Международной космической станции (МКС) в сегменте Соединенных Штатов обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

В космическом ведомстве США рассказали, что проблема была обнаружена утром 29 апреля специалистами на Земле.

Проблемы возникли с блоком коммутации MBSU, что распределяет предоставление энергии на два из восьми каналов электропитания на МКС.

Сейчас специалисты NASA пытаются выяснить причины случившегося, а также возобновить работу системы электропитания.

"Авиадиспетчеры работали над маршрутом питания через шесть силовых каналов. Электроэнергия, генерируемая солнечными батареями станции, подается во все системы станции этими каналами питания", - уточнили в космическом агентстве.

В NASA отметили, что экипажу МКС и работе станции ничего не угрожает.

Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.

Источник: УНН
Теги: МКС, НАСА
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