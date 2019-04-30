В ДТП с автобусом под российским Орлом госпитализированы 5 украинцев

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По уточненной информации, в результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, который перевозил граждан Украины, в областную больницу были доставлены пять человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в МЧС России в Орловской области.

“Во время частного извоза автобусом из Киева в Москву произошло ДТП. В автобусе находились 52 гражданина Украины Пятеро из них доставлены в Кромскую центральную районную больницу”, — сообщили в МЧС России Орловской области.

В частности, дежурный в Консульском отделе Посольства Украины в РФ добавил, что ДТП произошло примерно в час ночи. В частности он сообщил, что консул Украины в РФ сейчас занимается выяснением обстоятельств ДТП и состоянием граждан Украины на месте.

В Кромской Центральной районной больнице, УНН сообщили, что в больницу обратилось 26 человек, из них пятерым оказали медицинскую помощь. Один человек, водитель, находится в тяжелом состоянии. “Остальные обратившиеся имеют мелкие царапины, ушибы, переломы”, — сообщил дежурный в больнице, добавив, что все живы.

По информации российского издания ТАСС “мужчина в тяжелом состоянии (водитель — ред УНН) сейчас находится на операции, его и еще двух женщин могут направить на дальнейшее лечение в Орловскую областную клиническую больницу”, — говорится в издании — “Людей, получивших незначительные травмы, разместили в отеле в Орле”.

Напомним, ДТП произошло на трассе М-2 “Крым” в Кромского районе Орловской области. Ранее российскими СМИ сообщалось, что из 52 человек, которые находились в автобусе, пострадал 21 человек и все они являются гражданами Украины. В региональном УМВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.