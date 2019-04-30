Император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением от престола

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Император Японии Акихито во вторник добровольно оставит престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим он провел ряд религиозных и семейных ритуалов, связанных с его отречением от престола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

В высокой старинной шапке и уникальном одежде по придворной моде раннего средневековья, которое разрешено только монарху, он посетил на территории дворцового комплекса в центре Токио три святилища. Они посвящены верховной богини Солнца Аматэрасу, мифической праматери династии японских монархов, бывших императоров и богов синтоистского пантеона.

Им император символически доложил о своем уходе на покой. Затем моления там совершил старший сын императора наследный принц Нарухито, который заменит императора на престоле.

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Ранее 85-летний Акихито сделал 11 таких ритуалов в разных районах страны, в частности в кургане мифического первого императора Японии Дзимму, в главном храме богини Аматэрасу в городе Исэ и у мавзолея своего отца, императора Хирохито, который теперь носит посмертное имя Сева.

Во второй половине дня во вторник по токийскому времени в престижном "Сосновом зале" дворца состоится официальная гражданская церемония с участием представителей трех ветвей власти - министров кабинета, руководителей обеих палат парламента, судей Верховного суда, а также глав органов местного самоуправления. На ней премьер-министр Синдзо Абэ зачитает заявление от имени граждан страны. Затем с последним обращением как император к народу обратится Акихито.

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Императором он будет считаться до последнего момента 30 апреля. С наступлением 1 мая его сменит на престоле старший сын - 59-летний наследный принц Нарухито. В этот день пройдут церемонии также с участием представителей трех ветвей власти, на которых новому монарху будут, в частности, переданы императорские регалии - меч и священная яшма. Третья регалия, металлическое зеркало, хранится в храме Исэ в центре главного японского острова Хонсю, который считается местом мистического проживания богини Аматэрасу.

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Напомним, ранее УНН сообщал, что в Японии объявили название эры нового императора.