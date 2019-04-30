ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:

с 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4;

с автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта были уничтожены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединский;

из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Пески.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.