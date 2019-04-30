Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 апреля 2019 08:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
3360
Версия для печати

ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески;
  • с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:

  • с 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4;
  • с автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта были уничтожены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединский;
  • из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Пески.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.