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Российский корабль провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море

Российский корабль провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота России "Пытливый" выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа России, передает УНН.

"В ходе учений по ведению боя одиночным кораблем экипаж в морском полигоне боевой подготовки провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морской цели, выполнил упражнения "расстрел плавающей мины", а также поразил морскую цель двумя ракетами зенитного ракетного комплекса "Оса", - говорится в сообщении.

При переходе морем на корабле российские военные также провели тренировку по организации вахтенной службы при радиационной, химической и биологической защиты корабля.

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После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. А 20 апреля, один из таких кораблей Черноморского флота России "Цезарь Куников" сломался во время учений в районе мыса Херсонес.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, учения, море, Черное море, агрессия, агрессор, корабль
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