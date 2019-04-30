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Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Руководство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров. Об этом сообщила в понедельник газета El Nacional, передает УНН.

По официальному обменному курсу, эта сумма не превышает 8 долларов. Некоторым категориям работников также полагаются надбавки в размере 25 тысяч боливаров, что составляет около 4 долларов.

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в Венесуэле получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. По данным оппозиции, до последнего повышения она была более чем в 14 раз ниже, чем в Гаити - беднейшей стране Западного полушария.

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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

Источник: УНН
Теги: инфляция, зарплата, Венесуэла
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