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Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Москве не ожидают, что главы иностранных государств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль никого из заграничных лидеров специально не приглашал на празднование Дня Победы в этом году.

Напомним, число зарубежных гостей на Параде Победы резко сократилось после аннексии Россией Крыма.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году число глав государств, присутствующих на Параде Победы в Москве заметно снизилось.

Если на праздновании 70-летия Дня Победы 9 мая 2015 года на Красной Площади присутствовали 30 зарубежных лидеров, то в 2016 в Москву приехал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Россию в День Победы посетил лишь президент Молдовы Игорь Додон.

В 2018 году на торжествах 9 мая присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, Парад Победы
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