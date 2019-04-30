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Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть снизились

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром упали в цене до 71,82 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,44 доллара за баррель, потеряв 0,09%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть
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