Украина подпишет контракт по проекту НАТО о захоронении радиоотходов из могильника

КИЕВ. 20 мая. УНН. Представители Украины и Агентства НАТО по поддержке и поставкам во вторник, 21 мая, примут участие в церемонии подписания контрактных документов в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, хранящихся в могильнике на объекте "Цибулево" Министерства обороны Украины в Кировоградской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"21 мая 2019 в 10:00... состоится церемония подписания контрактных документов в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулево" Министерства обороны Украины, что в Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Среди участников церемонии - генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) Петер Домен и директор по поддержке операций NSPA Орхан Муратли.

С украинской стороны - министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, зампредседателя ГАЗО Владимир Фещенко, председатель Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, глава набсовета ООО "НT-инжиниринг" Виталий Демьянюк.

В ГАЗО напомнили, что указанный проект реализуется в рамках Имплементационного соглашения между КМУ и НАТО по поддержке и снабжению о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине. Соглашение было подписано 8 февраля 2013-го и ратифицировано 17 июня 2015 года Верховной Радой Украины.

Во время церемонии будет проинформировано о перспективах оказания помощи Украине странами-членами НАТО в решении проблем хранения и ликвидации радиоактивных отходов, которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды, здоровья и жизни людей.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Украина за счет НАТО ликвидирует военный могильник радиоотходов в Кировоградской области.