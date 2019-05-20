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Правозащитники написали письмо Зеленскому относительно прав человека

Правозащитники написали письмо Зеленскому относительно прав человека

КИЕВ. 20 мая. УНН. Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House написали открытое письмо к Президенту Украины Владимира Зеленского, который сегодня принес присягу украинскому народу. Письмо от трех международных правозащитных организаций опубликован на сайте Amnesty International, передает УНН.

Так, Зеленского поздравили с его избранием на пост Президента Украины.

"За последние пять лет мы наблюдаем определенный прогресс со стороны украинской власти относительно некоторых ключевых проблем, но также стагнацию и регресс по отношению к другим. Мы пишем это письмо в начале вашего президентства с просьбой, чтобы вы гарантировали, что справедливость, подотчетность и соблюдение прав человека станут ключевыми в вашем повестке дня, особенно в тех сферах, в которых отсутствует прогресс", - говорится в письме.

В частности, Зеленского призвали положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и насильственным нападениям на гражданских активистов и журналистов; усилить подотчетность правоохранительных органов и служб безопасности благодаря общественному контролю; защитить права людей из Востока Украины, пострадавших в результате конфликта, в частности, пожилых людей.

"Наши организации изучают и документируют проблемы в этих сферах", - добавили организации.

В письме акцентируется внимание на ряде аспектов, а именно на безнаказанности за совершение преступного насилия в отношении активистов и активисток; безнаказанности за преступления на почве ненависти; фальстарт в гражданском контроле над правоохранительными органами; ограничения свободы СМИ; решении проблем тех, кто пострадал в результате конфликта на Востоке Украины; ответственности за преступления, связанные с конфликтом.

Ранее УНН сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Зеленскому, в котором выразил поддержку мирного урегулирования на востоке Украины и заверил в дальнейшей поддержке ООН Украины.

Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах, вступил в должность Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: правозащитники, права человека, Владимир Зеленский
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