КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Администрацию Президента для двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций, передает корреспондент УНН.

Так, Зеленский впервые зашел в Администрацию Президента как действующий Президент. Там у него запланировано проведение двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций.

Напомним, сегодня, 20 мая, Зеленский вступил в должность Президента Украины.

Как сообщал УНН, сегодня во время инаугурационной речи Владимир Зеленский сообщил, что распускает Верховную Раду и назначает досрочные парламентские выборы. Зеленский дал парламенту два месяца на принятие ряда законов, в частности, Избирательного кодекса и статьи о незаконном обогащении.

Предполагаемая дата проведения парламентских выборов 14 июля текущего года.