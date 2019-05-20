Апелляционный суд 13 июня рассмотрит жалобу на приговор Януковичу

КИЕВ. 20 мая. УНН. Апелляционный суд Киева 13 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда. Об этом в комментарии УНН рассказал прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, Апелляционный суд рассмотрит жалобу адвокатов на приговор Януковичу "13 июня в 10:00".

Он добавил, что сторона обвинения подготовила возражения на апелляционные жалобы защитников бывшего президента.

"Она их уже подала", - добавил он.

В графике судебных заседаний уже появилась информация о заседании, которое назначено на 13 июня на 10:00 утра.

Согласно графику, апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, 24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.