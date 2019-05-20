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Апелляционный суд 13 июня рассмотрит жалобу на приговор Януковичу

Апелляционный суд 13 июня рассмотрит жалобу на приговор Януковичу

Виктор Янукович

КИЕВ. 20 мая. УНН. Апелляционный суд Киева 13 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда. Об этом в комментарии УНН рассказал прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, Апелляционный суд рассмотрит жалобу адвокатов на приговор Януковичу "13 июня в 10:00".

Он добавил, что сторона обвинения подготовила возражения на апелляционные жалобы защитников бывшего президента.

"Она их уже подала", - добавил он.

В графике судебных заседаний уже появилась информация о заседании, которое назначено на 13 июня на 10:00 утра.

Согласно графику, апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, 24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, защита, адвокаты
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