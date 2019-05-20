Вице-спикер ВР считает неконституционным роспуск парламента

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента, что анонсировал новый Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Выиграла - с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на такие "мелочи" обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)", - отметила Геращенко.

Также она указала, что "переволновалась - один раз, когда председательствующий случайно пропустил в списке высоких гостей Президента Латвии, но мы быстро это исправили".

"Услышала - об освобождении политзаключенных и территорий", - добавила вице-спикер Рады.

Геращенко подчеркнула, что для нее "это правда очень важно". "Как и о Европе в головах", - добавила она.

"Ни разу не услышала - Революция достоинства, РФ, ЕС, НАТО, Победа. Для меня это тоже важно и показательно..." - отметила Геращенко.

"Обратила внимание - уже не слуга народа, а, наоборот, народ, каждый из народа несет ответственность за ситуацию в стране. Разочарование: не было минуты молчания..., за тех, кто заплатил жизнями за Украину. Рада: мирной и цивилизованной передачей власти, демократическими президентскими выборами и уважением, которое ВР демонстрирует к институту президентства, независимо от фамилий", - перечислила она.

"Не радует: низкая политическая культура и культивация неуважения к институтам государства, независимо от лиц и фамилий. Улыбнулась - когда, наконец, дали булаву. Я всегда за осуществление всех желаний", - написала Геращенко.

Она указала, что уважает традицию ста дней, "когда у новой власти и общества - медовый месяц, и эти сто дней все дают для проведения первых важных шагов, на которые получен такой высокий мандат доверия". "Желаю успеха новой команде на благо Украины, потому что Украина превыше всего", - подчеркнула вице-спикер.

Напомним, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович указал, что, объявив о роспуске Верховной Рады Украины 8-го созыва, Президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины.