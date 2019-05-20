Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7245
Версия для печати

В бывшей воинской части обнаружили тайник с сотнями артснарядов и подрывников

В бывшей воинской части обнаружили тайник с сотнями артснарядов и подрывников

фотогалерея

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Луганской области обнаружили схрон, оборудованный на бывшем месте дислокации воинской части, с крупнокалиберными средствами поражения. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двести семьдесят артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти триста подрывников РГМ-2", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 УК Украины (Расточительство или потеря военного имущества - ред.) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

Напомним, в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области неизвестные хранили гранатометы и автомат Калашникова с патронами.

Источник: УНН
Теги: СБУ, снаряд, тайник, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.