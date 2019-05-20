В бывшей воинской части обнаружили тайник с сотнями артснарядов и подрывников

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Луганской области обнаружили схрон, оборудованный на бывшем месте дислокации воинской части, с крупнокалиберными средствами поражения. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двести семьдесят артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти триста подрывников РГМ-2", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 УК Украины (Расточительство или потеря военного имущества - ред.) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

Напомним, в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области неизвестные хранили гранатометы и автомат Калашникова с патронами.