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В школы Кировоградской области возили мясо с нарушением санитарных норм

В школы Кировоградской области возили мясо с нарушением санитарных норм

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 мая. УНН. Специалисты Александровского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области в составе комиссии провели проверку транспортного средства на соответствие условий транспортировки пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

Транспортное средство, которое обследовали, доставлял охлажденную свинину для питания учеников Александровского филиала КЗ "Александровское УВО №1".

Комиссия установила, что поставщик мяса использует автотранспорт, который отличается от марки, заявленной в товарно-транспортной накладной, и не соответствует транспорту, указанному в тендерном предложении. Транспортное средство не имеет холодильного оборудования, находится в неудовлетворительном санитарном состоянии и нарушает требования к транспортировке мясной продукции. Также у экспедитора автотранспорта нет личной медицинской книжки установленного образца.

По результатам обследования составили акт проверки продовольственного сырья и вернули продукт поставщику.

Напомним, Госстат определил самое дешевое мясо в Украине.

Источник: УНН
Теги: мясо, школа, нарушение, Кропивницкий и Кировоградщина
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