В центре Харькова подожгли волонтерский палатку

КИЕВ. 20 мая. УНН. В центре Харькова подожгли волонтерскую палатку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие произошло на площади Свободы сегодня, 20 мая, около 05:00.

Отмечается, что на место происшествия выезжало руководство областного главка и Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что работники полиции вместе с волонтерами оперативно потушили огонь. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. В ходе следственных действий применялась выездная криминалистическая лаборатория.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, власти Харькова предложила перенести волонтерскую палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.

Активисты отказались переносить ее на площадь Защитников Украины и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщал УНН, Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, которая просила убрать из центра города палатку, которая собирала средства для помощи армии.