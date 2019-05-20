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Сборные Украины и Литвы сыграют в Харькове - УАФ

Сборные Украины и Литвы сыграют в Харькове - УАФ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Встреча между национальными сборными Украины и Литвы в рамках квалификации к чемпионату Европы - 2020 состоится 11 октября, на харьковском стадионе "Металлист". Соответствующее решение принял исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем заседании 17 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

"Определить местом проведения матча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы 11 октября 2019 года город Харьков, стадион "Металлист", - говорится в сообщении.

В Харьковской областной государственной администрации приветствуют решение Ассоциации. Уточняется, что в целом за последние два года в Харьковской области было проведено три матча с участием сборной Украины. Игры Лиги чемпионов проходят в постоянном режиме на стадионе "Металлист", добавляют в ОГА.

Популяризация и развитие футбола на территории Харьковской области происходит в рамках меморандума, заключенного между ОГА и УАФ.

Как писал УНН, Федерация футбола Украины изменила свое название на Украинскую ассоциацию футбола.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Литва, Харьков и Харьковская область
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