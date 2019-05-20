Назван город с самой высокой зарплатой в мире

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первое место среди городов с самым высоким уровнем зарплат в мире занял американский город Сан-Франциско, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank, передает УНН.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет около 6,5 тыс. долл., в Цюрихе — почти 5,9 тыс. долл., в Нью-Йорке, занявшем 3-е место в рейтинге, - 4,6 тыс. долл.

Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Напомним, в Кабмине рассказали, какие средние зарплаты будут иметь украинцы в 2021 году.