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Мужчина ударил ножом сожительницу и малолетнего ребенка

Мужчина ударил ножом сожительницу и малолетнего ребенка

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Винницкой области пьяный мужчина в ходе ссоры ударил ножом свою сожительницу, которая держала на руках малолетнего ребенка, в результате чего он также получил ранения. Злоумышленнику грозит 8 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

В больницу позвонил 38-летний мужчина и сообщил, что его сожительница упала с лестницы и нуждается в медицинской помощи. Медики, которые осматривали женщину, сразу же сообщили в полицию, так как оказалось, что повреждения, обнаруженные на теле потерпевшей - ножевые ранения.

Когда на место прибыли полицейские, женщина призналась, что ранения она получила от сожителя во время ссоры. Между супругами возник бытовой конфликт, нетрезвый мужчина решил с помощью кухонного ножа. Правонарушитель нанес женщине несколько ударов, один из которых оказался проникающим. Во время конфликта пострадавшая на руках держала малолетнего ребенка, он также получил непроникающее ранение.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры.

Напомним, в Кропивницком мужчина с расстройствами психики совершил резню.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, ножевые ранения
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