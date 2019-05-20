Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4380
Версия для печати

Люксембург не подавал апелляцию по "делу Мораеса" - УАФ

Люксембург не подавал апелляцию по "делу Мораеса" - УАФ

Жуниор Мораес

КИЕВ. 20 мая. УНН. Федерация футбола Люксембурга не подавала апелляционную жалобу на вердикт УЕФА о законности натурализации нападающего "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий, передает УНН со ссылкой на телеканал Футбол 1/2.

"Официальной информации к нам пока не поступало, а какие-то предположения, думаю, не стоит комментировать. Как только появится апелляционная жалоба какой-то из федераций, мы проинформируем об этом. По нашей информации, сейчас апелляции от Люксембурга в УЕФА не поступало. Думаю, нам нужно подождать еще несколько дней, и ситуация прояснится", - отметил Записоцкий.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА, Люксембург, апелляция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.