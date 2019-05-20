Шефчович назвал условия получения транша МВФ и ЕС

КИЕВ. 20 мая. УНН. От успеха реформ в сфере экономики Украины будет зависеть получение финансовой помощи ЕС и МВФ. Об этом во время пресс-брифинга в Киеве заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает корреспондент УНН.

"У нового президента будет очень быстрое начало, потому что уже на этой неделе в Украину прибывает миссия МВФ и ЕС, где дискуссия сосредоточится на реформах в сфере экономики. Мы все верим, что эти переговоры будут успешными, поскольку именно от успеха этих реформ зависит возможность того, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ли Евросоюз оказать Украине помощь в рамках программы макрофинансовой помощи, чрезвычайно важной для финансовой стабильности Украины", - заявил он.

Напомним, миссия МВФ прибудет в Киев во вторник, 21 мая.

В Евросоюзе указали Украине на продолжение реформ в контексте сотрудничества с МВФ.