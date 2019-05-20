Мошенники вытянули из украинцев полмиллиона гривен, обещая работу в Европе

КИЕВ. 20 мая. УНН. Преступная группировка обманула граждан на 500 тыс.грн под видом трудоустройства в Европе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

“... 20.05.2019 проведено ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, участники которой мошенническим путем завладели денежными средствами граждан под предлогом трудоустройства в странах Европы”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе досудебного расследования установлено, что организовали указанную противоправную деятельность 5 жителей города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского и Соломенского районов Киева.

Согласно материалам следствия, с марта 2018 года указанные лица начали предлагать гражданам услуги по трудоустройству в странах скандинавского региона. Однако, после получения авансового платежа никаких действий, направленных на реальное трудоустройство не совершали, а через месяц прекращали свою работу и переезжали в другой офис, где начинали “работу” заново.

На данный момент в уголовном производстве признаны потерпевшими 55 граждан. Сумма причиненного им вреда составляет его более 500 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе, во время проведения следственных действий в очередном “офисе” злоумышленников правоохранители предупредили завладение денежными средствами еще трех пострадавших.

“В настоящее время 5 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в прокуратуре.

Органами следствия принимаются меры, направленные на установление всех пострадавших от противоправных действий “мошенников”.

Напомним, жительниу Кременецкого, что в Тернопольской области, обманул через соцсеть мужчина, представившийся американским военнослужащим, уговорив женщину оплатить доставку бандероли стоимостью на 50 тыс. грн с якобы большой суммой денег.