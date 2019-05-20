В ЦИК надеются на прозрачные и демократические парламентские выборы

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Центральной избирательной комиссии надеются, что парламентские выборы в этом году пройдут на таком же высоком уровне, прозрачно и демократично, как и выборы Президента. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook, передает УНН.

"Для ЦИК день инаугурации - это определяющий этап, которым завершаются выборы Президента Украины 2019. Надеемся, что парламентские выборы в этом году пройдут на таком же высоком уровне, прозрачно и демократично, ведь наша задача обеспечить право каждого украинца на выбор своих представителей и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы каждый голос был защищен", - указала она.

Напомним, председатель ЦИК Татьяна Слипачук 20 мая во время инаугурации вручила Владимиру Зеленскому удостоверение Президента Украины.

После этого Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.