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В ЦИК надеются на прозрачные и демократические парламентские выборы

В ЦИК надеются на прозрачные и демократические парламентские выборы

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Центральной избирательной комиссии надеются, что парламентские выборы в этом году пройдут на таком же высоком уровне, прозрачно и демократично, как и выборы Президента. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook, передает УНН.

"Для ЦИК день инаугурации - это определяющий этап, которым завершаются выборы Президента Украины 2019. Надеемся, что парламентские выборы в этом году пройдут на таком же высоком уровне, прозрачно и демократично, ведь наша задача обеспечить право каждого украинца на выбор своих представителей и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы каждый голос был защищен", - указала она.

Напомним, председатель ЦИК Татьяна Слипачук 20 мая во время инаугурации вручила Владимиру Зеленскому удостоверение Президента Украины.

После этого Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК
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