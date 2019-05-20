Костюченко о решении УАФ: национальная сборная по футболу принадлежит болельщикам страны

КИЕВ. 20 мая. УНН. Исполком Украинской ассоциации футбола определил места проведения матчей для трех сборных Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Так, рассмотрев предложения тренерских штабов национальной, молодежной и национальной женской сборных команд Украины по местам проведения квалификационных матчей в 2019 году, Исполком УАФ решил:

- определить место проведения матча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы 11 октября 2019 года город Харьков, стадион "Металлист";

- определить место проведения матча квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными командами Украины и Финляндии 6 сентября 2019 года город Запорожье, стадион "Славутич-Арена";

- определить место проведения матча квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 между молодежными сборными командами Украины и Мальты 10 сентября 2019 года город Запорожье, стадион "Славутич-Арена";

- определить место проведения матча квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2021 между национальными женскими сборными командами Украины и Германии 3 сентября 2019 года город Львов, стадион "Арена Львов".

"Руководство УАФ постоянно и последовательно выступало за то, чтобы наши Национальная и другие сборные проводили свои домашние встречи в разных городах нашей страны. Такой своеобразный элемент децентрализации подчеркивает то, что наши команды принадлежат всей Украине, всем болельщикам", - отметил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Он также напомнил, что ранее в УАФ было принято решение провести 14 октября матч "Украина – Португалия" в Киеве на НСК "Олимпийский".

Также во второй половине года "сине-желтые" дважды сыграют в товарищеских встречах: 14 ноября против команды Эстонии, а соперник на игру 10 сентября еще уточняется. Города, которые примут матчи, будут объявлены позже, сообщил Костюченко.