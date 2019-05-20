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В ЕС хотят познакомиться с командой Зеленского

В ЕС хотят познакомиться с командой Зеленского

КИЕВ. 20 мая. УНН. Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович передаст ему приглашение посетить институты Европейского союза в Брюсселе. Об этом он заявил во время пресс-брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Во время встречи с Президентом Украины, которая должна состояться после этого брифинга, я передам ему приглашение посетить институты Европейского союза, поехать в Брюссель как можно скорее для того, чтобы установить отношения с руководством ЕС. Мы хотим познакомиться с его командой, и мы готовы работать вместе с ним, его командой для успеха Украины и для достижения хороших результатов для украинцев", - сказал Шефчович.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Зеленский
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