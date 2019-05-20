В Донецкой области утонула малолетняя девочка

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Донецкой области спасатели вытащили из воды тело малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Как отмечается, 20 мая в 13:39 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на городском пруду №2 в г. Покровск Донецкой области произошел несчастный случай на воде.

Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время отдыха на воде начала тонуть девочка, 2007 года рождения. После обследования места происшествия спасатели извлекли из воды на берег тело ребенка.

Как сообщал УНН, школьник исчез во время купания в реке.