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По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
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Гройсман решил подать в отставку

Источник: УНН
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