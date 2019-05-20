Новости: Политика
Понедельник, 20 мая 2019, 17:39 • Кристина Попова • 4545
Во время инаугурации правонарушений не зафиксировано - полиция
КИЕВ. 20 мая. УНН. Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"За правопорядком в день инаугурации Президента Украины следили 2000 полицейских, а также бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.
Напомним, за процессом инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан. Ситуация контролируется, нарушений правопорядка не зафиксировано.
Источник: УНН
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