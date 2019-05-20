В зоне ЧАЭС обнаружили сталкера из США

КИЕВ. 20 мая. УНН. Правоохранители обнаружили две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Так, вблизи Села Черевач было обнаружено мужчину и женщину, 21-летнюю жительницу Броваров и 30-летнего гражданина США, жителя штата Сан-Диего.

А в городе Припять полиция обнаружила 21 и 42-летнего киевлян.

Нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Также полицией было направлено представление в Государственную миграционную службу касательно сокращения срока пребывания в Украине гражданина Соединенных Штатов Америки и принято решение обязать его покинуть территорию Украины.

Материалы по украинцам передано в суд.

Напомним, в зоне ЧАЭС обнаружили двух сталкеров из Днепра.