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НАПК пригласило нардепа для дачи объяснений

НАПК пригласило нардепа для дачи объяснений

КИЕВ. 20 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 4 человек, а именно депутата, народного депутата и 2 должностных лиц для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 4 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашает:

Бадахова Назира Якубовича, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области, 29 или 30 мая в течение рабочего дня (повторно);

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения: Котвицкий Игорь Александрович, народного депутата Украины, 22 мая с 09:00 до 12:00.

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А также по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии Антонову Елену Юрьевну, депутата Киевского городского совета 22 мая в 11:00, и Мамедова Гамлета Имам Гусейна Оглы, руководителя КП "Терновское жилищно-коммунальное предприятие" 22 мая в 14:00.

Отмечается, что эти лица приглашены официальным письмом Нацагентства за неделю до обнародования на официальном сайте НАПК.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе нардепа Александра Вилкула для объяснений.

Источник: УНН
Теги: НАПК, нардепы
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