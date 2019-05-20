В БПП создали оргкомитет по реформированию партии и готовят съезд

КИЕВ. 20 мая. УНН. Партия Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ОО "Солідарна справа громад" создали оргкомитет по реформированию партии и готовят партийный съезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"ОО "Солідарна справа громад" будет предоставлять Партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" предложения по вопросам реформирования идеологических и программных положений партии, стратегии деятельности партии, формирования кадрового резерва партии и осуществления мониторинга добродетели представителей партии", - отмечается в меморандуме, подписанном партией и ОО.

Как сообщили в пресс-службе, в созданный оргкомитет по реформированию партии вошли политики, общественные деятели и эксперты.

"Оргкомитет будет осуществлять коммуникацию и подготовку съезда обновленной партии БПП "Солидарность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, политическая партия "Блок Петра Порошенко" будет рассматривать вопрос ребрендинга партии.