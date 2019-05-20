Зеленский получил страну с 57 млрд грн остатка на казначейском счете
КИЕВ. 20 мая. УНН. Остатки на едином казначейском счете на день назначения нового Президента Украины Владимира Зеленского составляют 57 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день страна находится в хорошем состоянии. Золотовалютные резервы страны - более 20 млрд долларов, мы едином казначейском счете 57 млрд грн", - отметил премьер.
По его словам, за годы своей деятельности правительство осуществило несколько фундаментальных реформ - в частности, реформу децентрализации.
При этом он добавил, что не чувствует стыда за все три года работы во главе правительства, ведь не допустил никакого кризиса и достиг определенного роста в показателях зарплаты и местных бюджетов.
Напомним, в течение марта этого года остатки на едином счете Государственного казначейства Украины увеличились более чем 81% .