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Порошенко потерял статус миллиардера на посту Президента - Bloomberg

Порошенко потерял статус миллиардера на посту Президента - Bloomberg

Петр Порошенко

КИЕВ. 20 мая. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера вскоре после его избрания в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% до 705 миллионов долларов, передаёт УНН, ссылаясь на индекс Bloomberg Billionaires.

Самый ценный актив Порошенко — компания “Roshen”, по оценкам издания. Он основал компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов, став крупнейшим в Украине кондитером и крупным игроком этой отрасли в регионе, имея фабрики в России, Литве и Венгрии.

Объем производства “Roshen”, который превышал 400 тыс. тонн в 2012 году, снизился на 25% в течение следующих двух лет после того, как продукция компании была запрещена в России.

Среди других активов Порошенка Bloomberg перечислил банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Во время предвыборной агитации Порошенко пообещал продать “Roshen”. Вместо этого он передал свою долю слепому трасту в январе 2016 года.

Но остальные состоятельные украинцы, по оценкам издания, потеряли ещё больше денег за этот период. По оценкам издания, собственный капитал владельца крупнейшего промышленного конгломерата страны, самого богатого человека в Украине Рината Ахметова, упал более чем на 50% до 5,5 миллиардов долларов.

Как сообщал УНН, в прошлом году Порошенко получил более 1,5 млрд грн дохода.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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