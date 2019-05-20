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В зоне ООС ранен один украинский военный

В зоне ООС ранен один украинский военный

КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 18:00 в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС, передает УНН.

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Здесь боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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