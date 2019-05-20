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Распустив Раду, Зеленский взял на себя всю ответственность за вызовы - премьер

Распустив Раду, Зеленский взял на себя всю ответственность за вызовы - премьер

КИЕВ. 20 мая. УНН. Объявив о роспуске Верховной Рады Украины, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя всю ответственность за будущие вызовы перед государством. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я предложил Президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь, и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые в повестке дня", - отметил премьер.

По его словам, стабильность в стране является приоритетом.

При этом он добавил, что, предлагая новоизбранному главе государства совместной работе на благо страны, осознавал все угрозы перед государством в будущем.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Источник: УНН
Теги: Владимир Гройсман, Владимир Зеленский
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