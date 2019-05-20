Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17760
Версия для печати

"Перебежчик" из РПЛ решил поучить Зеленского

"Перебежчик" из РПЛ решил поучить Зеленского

Сергей Рыбалка

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Выступление Зеленского с трибуны ВР прокомментировал, среди прочих, народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН со ссылкой на сообщение радикала в Facebook.

Рыбалка пишет, что выступление Зеленского было "коротким, эмоциональным и точным". Впрочем, по мнению радикала, в словах новоизбранного Президента - мало конкретики.

"Я хотел услышать больше о стратегических планах реформирования страны. Очевидно, нужно перезагрузить власть", - пишет политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ проверяет причастность нардепа Рыбалки к госизмене и отмыванию средств

Рыбалка положительно оценил предложение Зеленского о снятии депутатской неприкосновенности с народных избранников. Наряду с этим, добавил, что надо еще принять и законодательство по четкой процедуре импичмента президента.

В дополнение радикал пожелал новоизбранному президенту "научиться сотрудничать со всеми ветвями власти ради Украины". И уточнил, что ждет от Зеленского не только кадровых назначений, но и пакета конкретных первоочередных законопроектов.

Отметим, что недавно Рыбалка инициировал создание в Раде мижфракцинного объединения "Независимость и развитие" в поддержку Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Перебежчик" Рыбалка пугает Зеленского обвалом рейтинга

В штабе новоизбранного Президента от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

"В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия Президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые поддерживали бы Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ожидаем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу", - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Политологи шаг радикала "навстречу новой власти" расценили как попытку "перекраситься", но тут же констатировали, что такие маневры не помогут Рыбалке удержаться за мандат.

В РПЛ также отреагировали на изменение вектора своего коллеги. Юрий Шухевич такой поступок соратника по партии раскритиковал и сообщил о том, что Рыбалка это сделал (создание объединения в поддержку Зеленского - ред.) без согласования с лидером РПЛ Олегом Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбалка нарушил антикоррупционное законодательство

Напомним, что эксперты называют Рыбалку "токсичным" политиком из-за ряда публичных скандалов и кучи уголовных производств, что открывались против компаний его семьи.

Относительно производительности радикала, то она тоже - отстает. За последний год ни один законопроект, где в соавторах был Рыбалка, так и не стал законом.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Сергей Рыбалка, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.