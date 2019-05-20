Подозреваемый в организации убийства Гандзюк арестован заочно

КИЕВ. 20 мая. УНН. Один из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина заочно арестован. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает УНН.

“Следственным судьей Шевченковского районного суда г.Киева сегодня, 20 мая 2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полный текст постановления будет предоставлен 23 мая в 15.00. Постановление вступит в силу через 5 дней”, - сообщила она.

Такое решение разблокирует международный розыск подозреваемого.

“После вступления постановления в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов Национального бюро Интерпола Украины. Левин будет объявлен в международный розыск”, - добавила Сарган.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины. Женщина скончалась в больнице. Левин считается одним из организаторов убийства. 4 декабря 2018 ему было заочно объявлено о подозрении.