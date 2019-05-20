Эйфелеву башню эвакуировали и закрыли для туристов

КИЕВ. 20 мая. УНН. Эйфелеву башню в Париже эвакуировали и закрыли для туристов из-за мужчины, который пытался подняться по ее конструкциям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.

Так, сегодня, 20 мая, неизвестный мужчина пытался подняться на Эйфелеву башню - его заметили на втором этаже конструкции.

После этого башню эвакуировали и закрыли, территорию вокруг башни окружили правоохранители. Кроме того, на месте происшествия находятся пожарные.

На странице достопримечательности в Twitter также указано, что в настоящее время Эйфелева башня закрыта.

"Эйфелева башня закрыта к дальнейшей информации. Чтобы избежать длительного ожидания, мы рекомендуем нашим посетителям отложить свой визит", - говорится в сообщении.

Напомним, Эйфелеву башню закрывали в ноябре 2018 года из-за манифестации "желтых жилетов".