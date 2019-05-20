Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4485
Версия для печати

Павелко поздравил “Днепр-1” с досрочным чемпионством в первой лиге

Павелко поздравил “Днепр-1” с досрочным чемпионством в первой лиге

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил “Днепр-1” и почетного президента клуба Юрия Березу с завоеванием золотых медалей. Об этом он написал на своей станице в Facebook, передает УНН.

“Большой футбол, а именно — матчи премьер-лиги возвращаются в мой родной Днепр. „Днепр-1“ досрочно завоевал чемпионство в первой лиге и дарит своим болельщикам возрождение и, уверен в этом, продолжение славных футбольных традиций города-миллионника, который является главным форпостом Украины на востоке”, — написал президент УАФ.

Он также поприветствовал всех болельщиков днепровской команды.

“Приветствую всех болельщиков, чьи сердца бьются в унисон с сердцем главной футбольной команды Днепра, с заслуженным чемпионством.

Искренние поздравления создателям этого триумфа — футболистам, тренерам, сотрудникам и руководству клуба, в частности, почетному президенту Юрию Березе, который приложил и прилагает огромные усилия для развития „Днепра-1“, с завоеванием золотых медалей. Новых побед и возвращения еврокубковых матчей в родной город”, — резюмировал Павелко.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.