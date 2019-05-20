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Из пруда в Донецкой области достали тело утонувшей девочки

Из пруда в Донецкой области достали тело утонувшей девочки

КИЕВ. 20 мая. УНН. Спасатели достали из воды тело девочки, которая во время отдыха на воде начала тонуть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Так, 20 мая в 13:39 к спасателям поступило сообщение о том, что на городском пруду №2 в городе Покровск произошел несчастный случай на воде.

"Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время отдыха на воде начала тонуть девочка 2007 года рождения. После обследования места происшествия спасатели достали из воды на берег тело утонувшего ребенка", - сообщили спасатели.

Напомним, в Кривом Роге из карьера сорвался и упал в воду 13-летний парень. От полученных травм он погиб.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, дети, водоемы, Труп
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