Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
1425
Версия для печати

Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

Валерий Чернобук

КИЕВ. 20 мая. УНН. Голосеевский районный суд Киева оставил под стражей бывшего главу Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Об этом в Facebook сообщила прокуратура АР Крым, передает УНН.

"20 мая 2019 года Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственно измена)", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Чорнобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.