Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 20:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4125
Версия для печати

Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

Яцек Чапутович

КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил Президента Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

"Министр иностранных дел Чапутович во время встречи с президентом Зеленским подтвердил продолжение политики Польши по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, из-за незаконной аннексию Крыма и российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Грузии во время встречи с Владимиром Зеленским заявила, что стремится объединить позиции по Украине по курсу в ЕС и НАТО.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.