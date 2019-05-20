Новости: Политика
Понедельник, 20 мая 2019, 19:25 • Анжелика Зенова • 4125
Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины
Яцек Чапутович
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил Президента Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
"Министр иностранных дел Чапутович во время встречи с президентом Зеленским подтвердил продолжение политики Польши по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, из-за незаконной аннексию Крыма и российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Грузии во время встречи с Владимиром Зеленским заявила, что стремится объединить позиции по Украине по курсу в ЕС и НАТО.
Источник: УНН
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