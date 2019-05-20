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США передали украинским военным современные контрбатарейные радары

США передали украинским военным современные контрбатарейные радары

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киевской области состоялась церемония передачи правительством Соединенных Штатов двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"Сегодня в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Он отметил, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Эти контрбатарейная станции - часть помощи США, по обеспечению безопасности, стоимость которой составляет более 1 млрд 100 млн долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - отметил Тод Гоф.

Всего, по данным Минобороны, начиная с 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров.

Для справки

Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Напомним, украинские пограничники получат новые беспилотники .

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны
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