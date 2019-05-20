Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи с представителями Соединенных Штатов после инаугурации, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Отмечается, что с американской стороны во встрече приняли участие члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

"У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Зеленский также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Напомним, Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций в отношении РФ.

Добавим, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.