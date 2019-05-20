В НАБУ опубликовали список кандидатов в Совет общественного контроля

КИЕВ. 20 мая. УНН. В конкурсе по избранию членов в новый состав Совета общественного контроля (СОК) при Национальном антикоррупционном бюро Украины, который состоится 30 мая 2019, примут участие 44 кандидата от 29 общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Так, полный перечень кандидатов в состав СОК, а также подробная информация о них размещены на официальном сайте НАБУ.

Сообщается, что рейтинговое интернет-голосование состоится 30 мая 2019 с 9:00 до 21:00 на официальном сайте Бюро.

В конкурсе выберут 15 членов СОК, обеспечивающих гражданский контроль Национального бюро.

По данным НАБУ, защиту процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Мониторинг процесса голосования будет обеспечивать ОО "Электронная демократия".

Отмечается, что голосовать за кандидатов могут все граждане, проживающие на территории Украины. Результаты голосования будут обнародованы на сайте НАБУ 6 июня 2019 года.

Как сообщал УНН, в Украине стартуют выборы в Совет общественного контроля НАБУ.