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Меркель выразила поддержку реформам Зеленского и ждет его в Берлине

Меркель выразила поддержку реформам Зеленского и ждет его в Берлине

Ангела Меркель

КИЕВ. 20 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность в понедельник, 20 мая. По словам Меркель, Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Отметив, что Зеленский вступает на пост "с серьезными полномочиями", Меркель пожелала новому президенту Украины мужества и удачи.

Как сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако канцлер "будет рада познакомиться с ним лично".

При этом пресс-секретарь не стала комментировать роспуск Верховной рады, объявленный новым президентом. Источник в министерстве иностранных дел ФРГ в разговоре с агентством AFP отметил, что роспуск парламента кажется "на первый взгляд логичным", поскольку новый глава государства хотел бы "подкрепить" свой мандат новыми выборами.

Украинская политика "переживает важную веху" в связи с вступлением в должность президента политического новичка Владимира Зеленского, отставкой главы МИД и роспуском парламента, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. В комитете также выразили надежду, что Зеленский "выплатит кредит народного доверия высоким темпом реформ и успешным подавлением коррупции и бюрократии".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель после избрания президентом Украины Владимира Зеленского ожидает от нового руководства Украины соблюдения принципа преемственности во внешней политике, в частности, ЕС и отношений с ФРГ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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