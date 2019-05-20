В Беларуси заявили, что решение по транзиту российской нефти зависит от Европы

КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран, в том числе, Украины. Об этом он заявил для российского издания ТАСС, передает УНН.

Он уточнил, что в белорусской стороны есть “все технические возможности”, чтобы восстановить транзит российской нефти.

“Дальше уже речь идет о сопредельные государства (Украина, Польша — ред) и их возможности”, — сказал Рыбаков.

По его словам, в Белоруссии сейчас ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.

Напомним, транзит нефти через Украину будет восстановлен после согласования с ЕС.

19 апреля белорусский концерн “Белнефтехим” заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу “Дружба” из России.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод “Гомельтранснефть Дружба” остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка “Дружбы” PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

25 апреля “Укртранснафта” вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу “Мозырь-Броды”.

В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.

Как сообщал УНН, российская компания-монополист “Транснефть”, которая является оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, выплатит компенсации за загрязнение нефти в магистральном трубопроводе “Дружба”.

Компании “Укртранснафта” и российская “Транснефть” уже обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти из трубопровода “Дружба”.