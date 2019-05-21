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Вторник, 21 мая 2019, 00:11 • Сергей Куркович • 9765
Месси рекордный раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
КИЕВ. 20 мая. УНН. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил уникальное бомбардирские достижения чемпионатов испанской Примеры, сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонцев.
В заключительном туре клуб Месси расписал ничью с "Эйбар" 2:2, а аргентинец оформил дубль. Таким образом, игрок довел число забитых мячей в чемпионате Испании в текущем сезоне до 36 и выиграл "Золотую бутсу" соревнований.
Отметим, что Месси в шестой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром Примеры и повторил достижение легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Добавим также, Месси выигрывал "Золотую бутсу" Ла Лиги в сезонах 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 годах. Лучший показатель - 50 голов сезона 2011-12 годов.
Источник: УНН