Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

КИЕВ. 21 мая. УНН. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от БПП Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Денисенко на его странице Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.