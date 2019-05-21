Новости: Политика
Вторник, 21 мая 2019, 00:17 • Денис Масликов • 7110
Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку
Вадим Денисенко
КИЕВ. 21 мая. УНН. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от БПП Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Денисенко на его странице Facebook.
"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.
Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.
Источник: УНН