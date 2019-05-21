Регистрация | Вход |
USD: 26,20 -0,1653  EUR: 29,26 -0,1978 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 21 мая 2019 07:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7110
Версия для печати

Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Вадим Денисенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от БПП Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Денисенко на его странице Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Кабмин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.