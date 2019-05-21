Ястремская с победы начала выступления на теннисном турнире в Страсбурге

КИЕВ. 21 мая. УНН. В рамках первого круга почвенного турнира WTA International одесситка Даяна Ястремская праздновала победу, сообщает УНН.

19-летняя украинка, имея 6-й номер, посева справилась с француженкой Полин Пармантье (65 в WTA) - 6:2, 6:4.

За 1 час и 20 минут одесситка не сумела осуществить эйса при 2 двойных ошибках. Также она реализовала 5 из 11 брейкпойнтив.

Отметим, что в следующем круге Ястремская бороться с австралийкой Самантой Стосур - 89 ракетка мира.

Добавим, вчера Ястремская также выиграла первый поединок турнира парного разряда.